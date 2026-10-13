Прокуратура взяла на контроль историю с тремя сбитыми детьми в Махачкале

Прокуратура района поставила на контроль ход проверки и ее результаты. В опубликованном сообщении ведомство не уточнило тяжесть травм, госпитализировали ли детей и подтвердили ли опьянение медицинским освидетельствованием. Также прокуратура пока не сообщала о возбуждении уголовного дела и задержании водителя.