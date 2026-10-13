Прокуратура взяла на контроль историю с тремя сбитыми детьми в Махачкале
13.10.2026, 17:48
Прокуратура Советского района Махачкалы контролирует процессуальную проверку после наезда автомобиля на троих детей. Об этом сообщила прокуратура Дагестана.
По предварительным данным, 12 октября около 12:00 местный житель на Lada Granta ехал по проспекту и сбил трех несовершеннолетних. В пресс-релизе прокуратуры говорится, что водитель находился в состоянии опьянения. Они получили телесные повреждения различного характера.
Прокуратура района поставила на контроль ход проверки и ее результаты. В опубликованном сообщении ведомство не уточнило тяжесть травм, госпитализировали ли детей и подтвердили ли опьянение медицинским освидетельствованием. Также прокуратура пока не сообщала о возбуждении уголовного дела и задержании водителя.
Другие обстоятельства происшествия в пресс-релизе не раскрыты. В частности, ведомство не указало, где именно на проспекте произошел наезд и что ему предшествовало. Эти детали предстоит установить в ходе проверки.