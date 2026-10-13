На шахте «Обуховская» в Ростовской области погиб рабочий при подготовке к взрывным работам

На шахте «Обуховская» в Ростовской области погиб сотрудник предприятия, получивший смертельные травмы при подготовке к взрывным работам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дирекцию АО «Шахтоуправление „Обуховская“».