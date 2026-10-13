На шахте «Обуховская» в Ростовской области погиб рабочий при подготовке к взрывным работам
13.10.2026, 17:18
На шахте «Обуховская» в Ростовской области погиб сотрудник предприятия, получивший смертельные травмы при подготовке к взрывным работам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дирекцию АО «Шахтоуправление „Обуховская“».
Несчастный случай произошел 13 октября в подготовительном забое. Погибший работал проходчиком и помощником взрывника. Обстоятельства происшествия не уточняются.
После случившегося на шахту прибыли оперативные службы и представители Следственного комитета России. Для выяснения обстоятельств создана техническая комиссия.
После завершения необходимых мероприятий на месте происшествия шахта продолжила работу в штатном режиме. Руководство предприятия выразило соболезнования семье погибшего и пообещало помочь с организацией похорон, оказать финансовую поддержку и содействовать в оформлении положенных выплат.