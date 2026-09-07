«Остро дестабилизирующее действие»

МИД РФ в ответ на вопрос СМИ прокомментировал развертывание в Норвегии новой американской пусковой установки для ракет средней и меньшей дальности. В ведомстве расценили это решение «как еще один шаг в нескончаемой череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО» и предупредили, что американские комплексы и обслуживающая их инфраструктура структура станут предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как сообщал “Ъ”, США развернули в Норвегии новую пусковую установку для ракет средней и меньшей дальности (в варианте Mk 70, предназначенной для морпехов) в рамках военных учений. Подобные системы были запрещены по действовавшему до 2019 года российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Власти РФ не раз критически высказывались о развертывании новых американских комплексов в разных регионах мира.

«Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности, расцениваем как еще один шаг в нескончаемой череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО,— заявила Мария Захарова.— При этом при реализации планов и конкретных практических мер по размещению в регионе западных наземных ракет средней и меньшей дальности не только не скрывается, но и демонстративно выпячивается намерение Североатлантического блока обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов в глубину территории нашей страны. Попутно предпринимается попытка взять “под прицел” обширные водные пространства региона, обеспечив себе господствующий контроль за морскими артериями, имеющими ключевое значение с военной и торгово-транспортной точек зрения».

Mk 70 — это еще один сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk 41. Первую такую систему — армейский наземный подвижный ракетный комплекс средней и меньшей дальности Typhon — США ранее развертывали на Филиппинах, в Японии и Австралии. Mk 70 они несколько раз завозили в рамках американо-датских военных учений на остров Борнхольм в Балтийском море. Размещение Mk 70 в Норвегии, таким образом, является вторым случаем, когда США завозят свои новые ракетные системы на территорию Европы. Эти комплексы предназначены для пуска универсальных ракет, способных поражать как объекты на суше, так и цели в море.

В Норвегию Mk 70 привезли в ходе трехсторонних учений (Норвегия, США, Великобритания) Operation Atlantic City 26, которые начались 26 августа и завершились 4 сентября. Маневры являются частью запущенной в начале этого года первой постоянной миссии НАТО в Заполярье «Арктический часовой», направленной на защиту этого региона от якобы имеющихся угроз со стороны России и Китая.

По словам Марии Захаровой, власти РФ, помимо прочего, учитывают, что Mk 70 «могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk, а их размещение в указанной североевропейской стране позволяет накрывать внушительный сектор европейской части территории России, включая Москву»,— отметила она.

Эти ракетные средства, по словам представителя МИД РФ, могут быть задействованы в агрессивных действиях стран НАТО против России для решения задач стратегического порядка.

Мария Захарова предупредила: «Для лиц, принимавших в Вашингтоне и Осло решение о развертывании указанных систем в Норвегии, не должно быть сюрпризом, что в рамках российских мер реагирования места дислокации американских комплексов и управления ими, а также обслуживающая их инфраструктура становятся предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания Российской Федерации, что включает планирование боевого применения соответствующих ударных средств в случае вооруженного конфликта».

Елена Черненко