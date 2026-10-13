В КБР открыли после капремонта 7,6 км трассы на Моздок

Участок протяженностью 7,6 км продолжает обновление дороги, начатое в 2025 году. Тогда в нормативное состояние привели 6,5 км в границах Прохладного. По данным региональных властей, трасса входит в опорную сеть автодорог России, связывает Кабардино-Балкарию со Ставропольским краем и Северной Осетией — Аланией и служит частью транспортного коридора Север — Юг. Интенсивность движения достигает 10 тыс. автомобилей в сутки; среди них — крупнотоннажные грузовики.