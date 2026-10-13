В КБР открыли после капремонта 7,6 км трассы на Моздок
13.10.2026, 17:09
В Кабардино-Балкарии открыли движение по отремонтированному участку трассы Новопавловск — Прохладный — Моздок. Церемонию провели при участии по видеосвязи первого замминистра транспорта РФ Константина Пашкова и главы Росавтодора Романа Новикова. О запуске сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале. По его словам, ремонт завершили на месяц раньше срока.
Участок протяженностью 7,6 км продолжает обновление дороги, начатое в 2025 году. Тогда в нормативное состояние привели 6,5 км в границах Прохладного. По данным региональных властей, трасса входит в опорную сеть автодорог России, связывает Кабардино-Балкарию со Ставропольским краем и Северной Осетией — Аланией и служит частью транспортного коридора Север — Юг. Интенсивность движения достигает 10 тыс. автомобилей в сутки; среди них — крупнотоннажные грузовики.
На объекте ежедневно работали до 40 человек и 50 единиц техники. Капремонт прошел по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проект предусматривал три слоя асфальтобетона; летом на трассе развернули мобильный асфальтобетонный завод, чтобы производить смесь рядом с местом укладки. Эти детали приводил отраслевой портал «Дороги России».
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», на трассе продолжают капитально ремонтировать путепровод через железную дорогу. По информации администрации главы республики, строители фактически возводят сооружение заново, меняют конструкции и обустраивают подходы общей протяженностью около 2 км. Подрядчик укрепляет основание подходов и собирает арматурные каркасы; открыть движение по путепроводу планируют к концу осени 2026 года.
Досрочная сдача дорожного участка и продолжающаяся реконструкция путепровода — разные этапы работ на одной трассе. В сообщении о церемонии Казбек Коков также рассказал о награждении дорожников и назвал результат вкладом в год 100-летия дорожной отрасли Кабардино-Балкарии.