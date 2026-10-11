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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Кавказ

Ремонт трассы «Новопавловск — Моздок» в КБР планируют завершить к концу осени

11.10.2026, 11:53
В Кабардино-Балкарии продолжается капремонт путепровода на трассе «Новопавловск — Прохладный — Моздок». Сейчас подрядчик обустраивает основание на подходах к мосту и собирает арматурные каркасы фундаментов опор и ригелей. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Завершить ремонт и открыть движение по сооружению планируется к концу осени 2026 года. Отмечается, что обновление путепровода должно повысить безопасность дорожного движения, обеспечить более надежное сообщение для грузового и пассажирского транспорта и улучшить транспортную связанность Кабардино-Балкарии с соседними регионами.

Константин Соловьев