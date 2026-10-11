Ремонт трассы «Новопавловск — Моздок» в КБР планируют завершить к концу осени

Завершить ремонт и открыть движение по сооружению планируется к концу осени 2026 года. Отмечается, что обновление путепровода должно повысить безопасность дорожного движения, обеспечить более надежное сообщение для грузового и пассажирского транспорта и улучшить транспортную связанность Кабардино-Балкарии с соседними регионами.