Ремонт трассы «Новопавловск — Моздок» в КБР планируют завершить к концу осени
11.10.2026, 11:53
В Кабардино-Балкарии продолжается капремонт путепровода на трассе «Новопавловск — Прохладный — Моздок». Сейчас подрядчик обустраивает основание на подходах к мосту и собирает арматурные каркасы фундаментов опор и ригелей. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Завершить ремонт и открыть движение по сооружению планируется к концу осени 2026 года. Отмечается, что обновление путепровода должно повысить безопасность дорожного движения, обеспечить более надежное сообщение для грузового и пассажирского транспорта и улучшить транспортную связанность Кабардино-Балкарии с соседними регионами.