Жилой микрорайон на 36 тысяч жителей с церковью планируют построить на Эльмаше

В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесли проект планировки территории площадью почти 98 га на Эльмаше. В границах улицы Шефской – проспекта Космонавтов – отвода железной дороги – Калиновского лесопарка запланировано строительство более 1 млн кв. м жилья, школ, детских садов, поликлиники и объекта религиозного назначения, следует из документов. Завершить основную часть строительства планируется к 2035 году, а развитие улично-дорожной сети рассчитано до 2045 года.