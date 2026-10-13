Жилой микрорайон на 36 тысяч жителей с церковью планируют построить на Эльмаше
13.10.2026, 17:44
В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесли проект планировки территории площадью почти 98 га на Эльмаше. В границах улицы Шефской – проспекта Космонавтов – отвода железной дороги – Калиновского лесопарка запланировано строительство более 1 млн кв. м жилья, школ, детских садов, поликлиники и объекта религиозного назначения, следует из документов. Завершить основную часть строительства планируется к 2035 году, а развитие улично-дорожной сети рассчитано до 2045 года.
Согласно документам, максимальная общая площадь новых жилых помещений составит 1,066 млн кв. м. Расчетная численность населения микрорайона — 36,3 тыс. человек.
Проектом предусмотрено создание образовательной инфраструктуры общей вместимостью 2 тыс. мест в детских садах и 4,2 тыс. мест в школах. Проект предусматривает учреждение дополнительного образования на 600 мест и одну поликлинику. В документации также указаны объект религиозного назначения, паркинги, инженерная инфраструктура и мостовое сооружение по бульвару Владимира Белоглазова через железнодорожные пути.
Часть территории сейчас занята индивидуальными жилыми домами. «Общая площадь существующего сохраняемого жилищного фонда в границах проекта составляет 5 441 кв. м в индивидуальных жилых домах (подлежит выкупу с последующим сносом)»,— говорится в документах.
В документации указано, что часть земель находится в собственности компании, связанной с «УГМК-Застройщик», часть — в муниципальной собственности.
Общественные обсуждения проекта продлятся до 3 ноября 2026 года. Предложения и замечания будут принимать до 23 октября включительно.