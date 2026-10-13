Работа основных сервисов «Дом.ру» была восстановлена после сбоя

Оператор цифровых услуг «Дом.ру» заканчивает восстановление доступа к сервисам после технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сайт, личный кабинет и медиаплатформа Movix уже функционируют в штатном режиме. В мобильном приложении «Умный Дом.ру» доступны ключевые функции. Восстановить мобильное приложение «Мой Дом.ру» планируется в ближайшее время.