Минимальный набор продуктов на Ставрополье подорожал до 8 тыс. рублей на человека в месяц
13.10.2026, 16:32
Стоимость условного минимального набора продуктов питания на Ставрополье в сентябре 2026 года составила 8,08 тыс. руб. в расчете на одного человека в месяц. По сравнению с декабрем 2025 года показатель вырос на 7,78%, при этом за месяц стоимость набора снизилась на 0,47%. Об этом свидетельствуют материалы Северо-Кавказстата о стоимости и изменении стоимости минимального набора продуктов питания, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
В сентябре стоимость набора на Ставрополье превышала среднероссийский показатель, который составил 7 845,20 руб. за месяц на человека. В целом по России с декабря 2025 года набор подорожал на 6,49%, а по сравнению с августом подешевел на 1,47%. В Северо-Кавказском федеральном округе его стоимость достигла 7 525,09 руб., увеличившись с начала года на 7,2%, а за месяц — на 0,37%.
Одновременно Северо-Кавказстат приводит данные о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, используемого для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения. На Ставрополье в сентябре он стоил 27 022,43 руб. в расчете на одного человека в месяц. Это на 0,33% больше, чем в августе, и на 6,67% выше уровня декабря 2025 года.
Среднероссийская стоимость фиксированного набора составила 27 181,25 руб. С начала года она выросла на 5,72%, а за месяц — на 0,17%. В Северо-Кавказском федеральном округе показатель достиг 24 994,14 руб., увеличившись на 6,41% с декабря 2025 года и на 0,56% за месяц.
В Северо-Кавказстате поясняют, что стоимость условного минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию потребительских цен на основные продовольственные товары, входящие в его состав. Набор включает 33 наименования продуктов питания. Показатель рассчитывается в месячном выражении на одного человека и предназначен для сопоставления стоимости базового продовольственного набора в разных регионах.
Фиксированный набор потребительских товаров и услуг используется как вспомогательный инструмент при оценке уровня материального благосостояния населения. Он отражает сложившийся уровень цен на товары и услуги и рассчитывается по субъектам РФ для межрегионального сравнения покупательной способности населения.
В фиксированный набор включены 83 наименования, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Таким образом, в отличие от минимального продовольственного набора, этот показатель учитывает не только стоимость продуктов питания, но и расходы на непродовольственные товары и услуги.