Минимальный набор продуктов на Ставрополье подорожал до 8 тыс. рублей на человека в месяц

В сентябре стоимость набора на Ставрополье превышала среднероссийский показатель, который составил 7 845,20 руб. за месяц на человека. В целом по России с декабря 2025 года набор подорожал на 6,49%, а по сравнению с августом подешевел на 1,47%. В Северо-Кавказском федеральном округе его стоимость достигла 7 525,09 руб., увеличившись с начала года на 7,2%, а за месяц — на 0,37%.