— В жизни каждого Актера, если представить его как комету, которая летит в пространстве, очень важна встреча с планетой-Режиссером. Его взгляд на культуру, на искусство, на мироустройство, несомненно, влияет на тех, кого Мастер выбирает на орбиту своей картины. С глубоким уважением и восхищением отношусь к Вашему творчеству, Павел Григорьевич, и все ваши фильмы всегда штучны. С особой благодарностью вспоминаю тот день, когда Вы утвердили меня на роль в фильме «Русская игра». На мой взгляд, это, несомненно, жемчужина российского кинематографа, созданная Вами. А мне Вы подарили незабываемые съемочные дни, наполненные вдумчивой, умной, глубокой работой с замечательными коллегами по тексту Гоголя. И задали эталон, как нужно и должно создавать кинематографическое полотно и нести ответственность перед Зрителем. Поздравляю Вас с 80-летием, дорогой Павел Григорьевич, и желаю долгих лет жизни, наполненных здоровьем и радостью, и как можно больше творческих и человеческих побед!