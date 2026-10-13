Дни рождения
14.10.2026, 02:45
Сегодня исполняется 80 лет кинорежиссеру, сценаристу, народному артисту РФ Павлу Чухраю
Его поздравляет заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин:
— В жизни каждого Актера, если представить его как комету, которая летит в пространстве, очень важна встреча с планетой-Режиссером. Его взгляд на культуру, на искусство, на мироустройство, несомненно, влияет на тех, кого Мастер выбирает на орбиту своей картины. С глубоким уважением и восхищением отношусь к Вашему творчеству, Павел Григорьевич, и все ваши фильмы всегда штучны. С особой благодарностью вспоминаю тот день, когда Вы утвердили меня на роль в фильме «Русская игра». На мой взгляд, это, несомненно, жемчужина российского кинематографа, созданная Вами. А мне Вы подарили незабываемые съемочные дни, наполненные вдумчивой, умной, глубокой работой с замечательными коллегами по тексту Гоголя. И задали эталон, как нужно и должно создавать кинематографическое полотно и нести ответственность перед Зрителем. Поздравляю Вас с 80-летием, дорогой Павел Григорьевич, и желаю долгих лет жизни, наполненных здоровьем и радостью, и как можно больше творческих и человеческих побед!
Сегодня исполняется 65 лет кавалеру ордена «За заслуги в культуре и искусстве», лауреату премий «Большая книга», «Антибукер», «Золотая маска», «Ника», писателю, литературоведу Павлу Басинскому
Его поздравляет генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве, заслуженный работник культуры РФ Владимир Толстой:
— Дорогой Павел Валерьевич! Сердечно поздравляю тебя с днем рождения! Нас связывают многолетняя дружба, совместная работа в жюри литературной премии «Ясная Поляна» и, конечно же, личность Льва Николаевича Толстого, которому посвящены твои лучшие книги. В XXI веке ты бесспорно самый глубокий и яркий исследователь Толстого, сумевший увлечь его жизнью и творчеством десятки тысяч людей. Мы все будем ждать от тебя новых открытий и новых талантливых произведений. Сердечно обнимаю, твой ВТ.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 11