Власти Карелии досрочно выполнили годовой план по программе «Гектар в Арктике»

Участки можно использовать для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или создания туристических объектов. Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет. Через два года участник должен определить вид ее использования, а через четыре с половиной года может оформить участок в собственность или взять его в аренду на срок до 49 лет.