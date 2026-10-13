Власти Карелии досрочно выполнили годовой план по программе «Гектар в Арктике»
13.10.2026, 16:20
В Карелии с начала 2026 года одобрили предоставление 991 земельного участка по программе «Гектар в Арктике» при годовом плане в 950 участков. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
«Это значит, что интерес к жизни и работе на Севере только растет»,— отметил господин Парфенчиков. По его данным, с момента запуска программы в Карелии в 2021 году приняли почти 5 тыс. положительных решений о предоставлении земли, в том числе по 254 коллективным заявкам.
Участки можно использовать для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или создания туристических объектов. Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет. Через два года участник должен определить вид ее использования, а через четыре с половиной года может оформить участок в собственность или взять его в аренду на срок до 49 лет.
В Карелии программа распространяется на Лоухский, Калевальский, Кемский, Беломорский и Сегежский районы, а также Костомукшский округ.
Программа «Арктический гектар» действует с 2021 года и позволяет гражданам бесплатно получить участок в арктических и других северных территориях России. Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что более 1 тыс. жителей Москвы и Петербурга получили землю в республике.