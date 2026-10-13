Школьник из Верхней Салды стал победителем Первенства Азии по шахматам

Воспитанники корпоративного клуба завоевали в общей сложности пять наград на данном первенстве. Помимо золота в классике, Алексей Прохоров взял серебро в рапиде, а его брат Иван (до 13 лет) стал вторым в блице. Бронзовые медали в дисциплине «блиц» получили Мария Клещева (до 15 лет) и вновь Алексей Прохоров (до 17 лет).