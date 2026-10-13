Школьник из Верхней Салды стал победителем Первенства Азии по шахматам
13.10.2026, 15:44
16-летний Алексей Прохоров, представляющий шахматный клуб «Дебют» корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область), одержал победу на 20-м Первенстве Азии среди школьников. Турнир по классическим шахматам прошел в Тульской области и собрал около 320 участников из 12 стран.
Мастер FIDE Алексей Прохоров стал единственным участником в своем возрасте, который завершил соревнования без единого поражения. Его результат – пять побед над спортсменами из Ирана, Шри-Ланки и России, а также четыре ничьи с соперниками из России, Кыргызстана и Казахстана.
Воспитанники корпоративного клуба завоевали в общей сложности пять наград на данном первенстве. Помимо золота в классике, Алексей Прохоров взял серебро в рапиде, а его брат Иван (до 13 лет) стал вторым в блице. Бронзовые медали в дисциплине «блиц» получили Мария Клещева (до 15 лет) и вновь Алексей Прохоров (до 17 лет).
Поддержку юным шахматистам оказывает благотворительный фонд «Эмпатия», основанный акционером «ВСМПО-Ависма» Михаилом Шелковым. Организация обеспечивает финансирование участия в международных стартах и подготовку спортсменов в течение всего сезона.
«Его амбициозная стратегия и стремление сыграть с сильнейшими титулованными игроками достойны уважения, а результаты впечатляют даже опытных спортсменов»,— прокомментировал Михаил Шелков победу школьника. В корпорации отмечают, что Мария Клещева, Марк Медведев и братья Прохоровы получают ежемесячные стипендии от фонда, что позволяет им сосредоточиться на тренировках и накоплении соревновательного опыта.
Ранее Алексей Прохоров становился чемпионом Азии в ОАЭ, а также занимал четвертое место на мировом первенстве в Италии и вошел в число сильнейших юных шахматистов континента на турнире в Китае.
Напомним, спортсменка из Свердловской области Лея Гарифуллина стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам.