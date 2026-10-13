Уральская шахматистка Лея Гарифуллина впервые выиграла чемпионат России
13.10.2026, 07:50
Спортсменка из Свердловской области Лея Гарифуллина стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).
Соревнования состоялись в Ростове-на-Дону — финальную игру Лея Гарифуллина выиграла у Екатерины Гольцевой из Нижегородской области.
Лея Гарифуллина — воспитанница Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова, созданного при президенте Федерации шахмат Свердловской области Андрее Симановском. В 2019 году на турнире в Индии она стала чемпионкой мира по шахматам — тогда ей было 14 лет.