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Урал

Уральская шахматистка Лея Гарифуллина впервые выиграла чемпионат России

13.10.2026, 07:50
Спортсменка из Свердловской области Лея Гарифуллина стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Этери Кублашвили, Федерации шахмат России / полпредство УрФО

Соревнования состоялись в Ростове-на-Дону — финальную игру Лея Гарифуллина выиграла у Екатерины Гольцевой из Нижегородской области.
Лея Гарифуллина — воспитанница Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова, созданного при президенте Федерации шахмат Свердловской области Андрее Симановском. В 2019 году на турнире в Индии она стала чемпионкой мира по шахматам — тогда ей было 14 лет.

Ирина Пичурина