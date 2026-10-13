Шестерых уфимцев признали виновными в организации незаконной миграции
13.10.2026, 15:42
Кировский районный суд Уфы признал шестерых уфимцев виновными в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1) и фиктивной постановке на учет иностранцев (ч. 3 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ).
Пятеро из них получили условные сроки — от трех до четырех лет, шестой был приговорен к пяти годам колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Также они оштрафованы на сумму от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб.
Как было установлено в суде, с января 2016 по июль 2024 года осужденные помогли легализоваться 230 иностранцам. Для этого они готовили своим клиентам документы о якобы официальном трудоустройстве или регистрации по конкретному адресу. Фактически иностранцы официально не работали, а по месту регистрации не жили. Кроме того, отметили в пресс-службе, осужденные помогали заключать своим клиентам фиктивные браки.
Подсудимые признали вину частично: они отрицали, что состояли в организованной группе.