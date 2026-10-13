Шестерых уфимцев признали виновными в организации незаконной миграции

Как было установлено в суде, с января 2016 по июль 2024 года осужденные помогли легализоваться 230 иностранцам. Для этого они готовили своим клиентам документы о якобы официальном трудоустройстве или регистрации по конкретному адресу. Фактически иностранцы официально не работали, а по месту регистрации не жили. Кроме того, отметили в пресс-службе, осужденные помогали заключать своим клиентам фиктивные браки.