ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть до 180 тыс. баррелей в сутки
13.10.2026, 15:50
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 180 тыс. баррелей в сутки. Ожидаемый показатель по итогам года теперь составляет 105,72 млн баррелей в сутки, следует из октябрьского отчета организации.
На изменение оценки повлияло снижение прогноза роста в американских странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — с 290 тыс. баррелей в сутки до 200 тыс. баррелей в сутки. Аналитики также ожидают снижения роста спроса в КНР на 60 тыс. баррелей в месяц.
По данным ОПЕК, в сентябре страны объединения нарастили добычу нефти на 920 тыс. баррелей в сутки, до 25,097 млн баррелей в сутки. Россия за месяц снизила добычу нефти на 38 тыс. баррелей в сутки, до 8,6 млн баррелей в сутки.
Основное влияние на экономику, как считают аналитики, оказывают военные конфликты. Оценку роста спроса с начала года они понизили почти в восемь раз: тогда прогнозируемый показатель составлял 1,4 млн баррелей в сутки. По итогам 2025 года мировой спрос на нефть достиг 105,5 млн баррелей в сутки.