ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть до 180 тыс. баррелей в сутки

По данным ОПЕК, в сентябре страны объединения нарастили добычу нефти на 920 тыс. баррелей в сутки, до 25,097 млн баррелей в сутки. Россия за месяц снизила добычу нефти на 38 тыс. баррелей в сутки, до 8,6 млн баррелей в сутки.