Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки ДТ и ситуацию в Персидском заливе
13.10.2026, 15:06
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Оно «носит стратегический и взаимовыгодный характер», заявили в пресс-службе Кремля.
Собеседники обсудили также «договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом» по поставкам дизтоплива и перспективы мирного урегулирования ситуации в Персидском заливе. Стороны условились «о продолжении личных контактов».