Суд обязал ООО «Пицца Фабрика» выплатить администрации Сириуса долг по арендным платежам

ООО «Пицца Фабрика» возражало против требований, указывая, что с 2023 года арендодателем недвижимости стало АНО «Культурный центр». Ответчик считал начисление неустойки за период с 17.07.2023 по 02.10.2023 годы неправомерным, поскольку в этот период договорные отношения между сторонами спора отсутствовали. Также ответчик просил снизить неустойку за непредоставление отчета о выручке до 50 тыс. руб., а пени за нарушение сроков внесения арендных платежей — до 42,8 тыс. руб., однако суд отклонил доводы компании.