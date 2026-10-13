Суд обязал ООО «Пицца Фабрика» выплатить администрации Сириуса долг по арендным платежам
13.10.2026, 14:55
Окружной Северо-кавказский кассационный суд подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с ООО «Пицца Фабрика» неустойки и пени по договору аренды в размере 3,5 млн руб. в пользу администрации ФТ «Сириус».
Как следует из материалов дела, в 2022 году между ООО «РогСибАл» и ООО «Пицца Фабрика» заключен договор аренды нежилых помещений, расположенных в Адлерском районе Сочи. По условиям данного договора, ООО «РогСибАл» передало ООО «Пицца Фабрика» в платное временное пользование нежилые помещения и прилегающую открытую территорию площадью 34,2 кв. м для коммерческих целей.
Договором аренды было установлено, что арендная плата состоит из постоянной (базовая арендная плата и эксплуатационные расходы) и переменной частей. Арендатор также обязывался ежемесячно представлять арендодателю письменный отчет о выручке, составленный на основе кассовых и других финансовых документов.
За каждый день просрочки предоставления такого отчета договором была предусмотрена неустойка в размере 3 тыс. руб. Кроме того, в случае нарушения сроков внесения арендных платежей арендодатель имел право начислять пени в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 20% от общей суммы долга.
Проведенная администрацией проверка выявила, что ООО «Пицца Фабрика» не уплачивало переменную часть арендной платы, а также не вносило пени и неустойку за несвоевременное предоставление отчета о выручке. Это привело к образованию задолженности.
ООО «Пицца Фабрика» возражало против требований, указывая, что с 2023 года арендодателем недвижимости стало АНО «Культурный центр». Ответчик считал начисление неустойки за период с 17.07.2023 по 02.10.2023 годы неправомерным, поскольку в этот период договорные отношения между сторонами спора отсутствовали. Также ответчик просил снизить неустойку за непредоставление отчета о выручке до 50 тыс. руб., а пени за нарушение сроков внесения арендных платежей — до 42,8 тыс. руб., однако суд отклонил доводы компании.