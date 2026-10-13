«Бажовское путешествие» может получить статус национального турмаршрута

Туристический маршрут «Бажовское путешествие» в Свердловской области рекомендовали к защите на получение статуса Национального туристского маршрута. Такое решение принял экспертный совет при Минэкономразвития России по итогам трехдневного тестового тура по региону, сообщили в департаменте информационной политики региона.