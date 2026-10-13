«Бажовское путешествие» может получить статус национального турмаршрута
13.10.2026, 14:52
Туристический маршрут «Бажовское путешествие» в Свердловской области рекомендовали к защите на получение статуса Национального туристского маршрута. Такое решение принял экспертный совет при Минэкономразвития России по итогам трехдневного тестового тура по региону, сообщили в департаменте информационной политики региона.
В ходе поездки эксперты посетили Екатеринбург, Полевской, Сысерть и Березовский. Они оценили экскурсионные программы, подготовку гидов, туристическую инфраструктуру и качество работы объектов показа. Особое внимание комиссия уделила концепции маршрута — он объединяет литературное наследие Павла Бажова с историей горнозаводского Урала. Отдельно эксперты отметили креативные площадки и инициативы малых городов, включенные в программу путешествия.
Теперь региону необходимо подготовить документы и пройти федеральную процедуру защиты. Получение данного статуса позволит расширить возможности продвижения на федеральном уровне.