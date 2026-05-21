В Свердловской области запустят новый национальный туристический маршрут

В Свердловской области запустят новый туристический маршрут. Об этом на пресс-конференции сообщила исполняющая обязанности директора департамента по развитию туризма региона Татьяна Белик.

«У нас стартует новый брендовый маршрут региона "Бажовское путешествие". Это очень важный для нас турпродукт. Он — про наши смыслы, про горнозаводскую цивилизацию, про культурный код Урала, про то, что мы вообще здесь, на Урале, делаем. Маршрут раскрывает регион через мультивселенную, созданную Павлом Бажовым»,— отметила Татьяна Белик.

Новый маршрут объединит Екатеринбург, Сысерть, Полевской и Березовский. Первые туристические заезды запланированы уже на июнь, далее туры пройдут в июле и августе. По словам Татьяны Белик, власти уже направили документы в Минэкономразвития России для присвоения «Бажовскому путешествию» статуса национального туристического маршрута.

Напомним, в настоящее время в Свердловской области действуют два туристических национальных маршрута — «Демидовский маршрут» и «Императорский маршрут».

Ранее сообщалось, что туристы совершили 8,3 млн поездок в регионы Уральского федерального округа (УрФО) в 2025 году.

