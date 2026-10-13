ЕС ввел санкции против 200 физлиц и компаний в сфере электроники
13.10.2026, 15:07
Совет ЕС 12 октября 2026 года принял крупнейший пакет персональных санкций, включив в него 826 предприятий и 743 физических лица — преимущественно руководителей этих организаций. Соответствующее решение опубликовано в журнале ЕС.
Из 826 предприятий, включенных в новые санкционные списки, с микроэлектроникой и производством полупроводников связаны около 20–30 организаций, со СВЧ-электроникой и радиочастотными компонентами — около 10–15, с радиоэлектроникой, включая производство электронной аппаратуры, радиотехнических систем и приборов,— около 140.
Информационными технологиями, программным обеспечением и вычислительными системами занимаются 10–20 организаций, телекоммуникационным оборудованием и связями — 10–15, фотоникой, лазерными и оптическими технологиями — около 8–12.
Под санкции попали несколько дочерних предприятий ГК «Элемент», крупнейшего российского производителя микроэлектроники. В частности, в список включены АО «ВЗПП-Микрон» и его гендиректор Дмитрий Ерш. Под санкции попало и другое предприятие, где господин Ерш указан гендиректором,— АО «Светлана-Полупроводники». В перечне санкционных лиц присутствуют АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ) и его гендиректор Павел Куцько, АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов “Восток”» и его гендиректор Кирилл Ипполитов, АО «Научно-исследовательский институт точной механики» (НИИТМ) и его гендиректор Олег Антонов.
НИИЭТ занимается разработкой микросхем, силовых и СВЧ-транзисторов, НЗПП «Восток» — производством полупроводниковых приборов, а НИИТМ — оборудованием для микроэлектронных производств.
В санкционный список также включены производитель электроники ООО «Производственная компания “Аквариус”» и его гендиректор Игорь Янакевич, завод по производству печатных плат ООО «Резонит» и его гендиректор Андрей Кучерявый, разработчик автономного морского транспорта АО «Ситроникс КТ» и его гендиректор Евгений Шишенин, производитель корпусов интегральных схем АО «Завод “Марс”» и его гендиректор Валерий Ключников, а также АО «Аккумуляторная компания “Ригель”» и его гендиректор Михаил Семенов. Под санкции попали микроэлектронные компании АО «Светлана-Электронприбор» и его директор Никита Гладков и АО «НИИ “Субмикрон”» и его гендиректор Алексей Орлов.
Для всех перечисленных компаний и руководителей обоснование санкций аналогично: предприятия признаны частью российского военно-промышленного комплекса на основании российского правительственного перечня и права получать федеральные субсидии, а руководители — лицами, материально поддерживающими этот комплекс. Санкции предусматривают замораживание активов на территории Евросоюза, запрет на предоставление лицам денежных средств и экономических ресурсов, а для физических лиц — запрет на въезд в ЕС.