ЕС ввел санкции против 200 физлиц и компаний в сфере электроники

В санкционный список также включены производитель электроники ООО «Производственная компания “Аквариус”» и его гендиректор Игорь Янакевич, завод по производству печатных плат ООО «Резонит» и его гендиректор Андрей Кучерявый, разработчик автономного морского транспорта АО «Ситроникс КТ» и его гендиректор Евгений Шишенин, производитель корпусов интегральных схем АО «Завод “Марс”» и его гендиректор Валерий Ключников, а также АО «Аккумуляторная компания “Ригель”» и его гендиректор Михаил Семенов. Под санкции попали микроэлектронные компании АО «Светлана-Электронприбор» и его директор Никита Гладков и АО «НИИ “Субмикрон”» и его гендиректор Алексей Орлов.