Петербургский благотворительный проект «Гумсклад» прекращает работу

«Мы пытались найти варианты, ресурсы, возможности, но каждый раз упирались в глухую стену. Всякий раз, когда казалось, что вот оно — решение, вмешивались независящие от нас обстоятельства, которые рушили то, что мы успели построить. У нас просто не осталось ни ходов, ни сил на них»,— говорится в сообщении проекта.