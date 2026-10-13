Петербургский благотворительный проект «Гумсклад» прекращает работу
13.10.2026, 14:23
Благотворительный проект «Гумсклад», помогавший вынужденным переселенцам в Петербурге, объявил о полном прекращении деятельности. Организаторы сообщили об этом в своем Telegram-канале. Ранее проект планировал переехать в более компактное помещение и сократить объем помощи, однако найти ресурсы для продолжения работы не удалось.
«Мы пытались найти варианты, ресурсы, возможности, но каждый раз упирались в глухую стену. Всякий раз, когда казалось, что вот оно — решение, вмешивались независящие от нас обстоятельства, которые рушили то, что мы успели построить. У нас просто не осталось ни ходов, ни сил на них»,— говорится в сообщении проекта.
В «Гумскладе» сообщили, что в ближайшие три дня банк отключит регулярные платежи. Оставшиеся средства направят на погашение задолженностей, оформление документов о закрытии и помощь семьям в наиболее сложной ситуации. Помещение уже освобождено, оставшиеся вещи и мебель передали другим некоммерческим организациям.
В августе 2026 года проект сообщил о закрытии помещения на улице Тюшина, 5 и планах продолжить работу в более компактном пространстве. Тогда среди причин называли сокращение пожертвований, числа волонтеров и количества семей, нуждавшихся в помощи.
Проект появился весной 2022 года как инициатива помощи людям, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий. В Петербурге переселенцы могли получать одежду, продукты, предметы быта и гигиены. В феврале 2025 года «Ъ Северо-Запад» рассказывал о помощи курским переселенцам в Петербурге, в том числе через «Гумсклад». Подробнее — в материале «Атакованное пограничье оставили на волонтерах».