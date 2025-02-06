Атакованное пограничье оставили на волонтерах

Ровно полгода назад ВСУ вторглись в Курскую область, после чего во все регионы России начали разъезжаться беженцы. Большинство осело ближе к родному краю, но часть поехала и в крупные города, в том числе и в Санкт-Петербург. Спустя шесть месяцев получить статус вынужденного переселенца не получилось почти никому. Государственная помощь сводится к отправке гуманитарки, собранной неравнодушными. Вся остальная работа легла на некоммерческие организации, волонтеров и компании, которые решили не оставаться в стороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт временного размещения беженцев из Курска

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Пункт временного размещения беженцев из Курска

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Официально Санкт-Петербург не является регионом, размещающим беженцев из Курской области, как и Москва с Севастополем, сообщили «Ъ-СПб» в МЧС России по Петербургу. Поэтому в городе нет организованных администрацией пунктов временного размещения, официальной статистики о прибывших в регион курянах, финансовой помощи, в том числе на транспортные расходы. Все они прибыли в Петербург самостоятельно. А регион выбрали, так как у них здесь есть либо друзья, либо родственники, либо они просто когда-то жили, работали или учились в городе, следует из результатов опроса центра гуманитарной помощи вынужденным переселенцам «Гумсклад».

С августа в «Гумсклад» обратилось около 110 семей из Курской области, это более 300 человек. Там сообщили «Ъ-СПб», что чаще всего нуждающихся в помощи из бюджетных организаций направляют к ним. Поддержка со стороны властей сводится только к гуманитарной помощи, которую отправляют в Курскую и Белгородскую области. Хотя в первые дни после вторжения ВСУ на территорию России петербургские власти обещали оказать полную поддержку курянам и хотели сделать это приоритетной задачей в комитете по социальной политике. В Москве, рассказывают сами беженцы со ссылкой на своих знакомых, переселенцами занялись муниципальные депутаты, которые помогают добиться от властей мер поддержки.

В своих соцсетях губернатор Александр Беглов и другие чиновники призывали относить гуманитарную помощь в поддержку курян в петербургский филиал «Народного фронта» (НФ) и Центр международных гуманитарных связей (ЦМГС). Обе организации оказывают в основном только сбор и отправку гуманитарки. В НФ «Ъ-СПб» сообщили, что за полгода в Курск они направили более 100 тонн продуктов, средств личной гигиены, одежды, детских вещей и игрушек, а также необходимой бытовой техники. В городе они вместе с фондом «Добродушие» отправляют курян младшего возраста на экскурсии и мастер-классы. В ЦМГС отчитались о 240 тоннах аналогичного груза. Смольный же предоставил детям из Курской области места в школах Петербурга.

В Петербурге у курян административной помощи, грубо говоря, нет совсем, а беженцев отправляют от одной инстанции к другой, в конечном итоге отсылая в независимые фонды, в основном в «Гумсклад», сказали «Ъ-СПб» в организации.

В центр приходят жители Белгородской и Курской областей, ЛДНР и Украины. В пункте выдачи ежедневно переселенцы могут бесплатно получить одежду, предметы быта, продукты и хозтовары. Почти все это «Гумсклад» получает безвозмездно от неравнодушных, кто жертвует вещи. На денежные донаты организация закупает продукты, предметы гигиены и арендует помещения.

Волонтеры считают, что до чиновников нужно довести мысль, что в Петербурге необходим единый центр юридической и социальной поддержки, в который любые беженцы смогут обратиться и получить консультацию: как получить какой-либо статус, что для этого нужно и что это им даст.

Это связано с тем, отмечают в центре помощи беженцам, что люди (и российские, и украинские переселенцы) «не понимают абсолютно, куда им приткнуться».

«Огромная проблема у всех с регистрациями, школами, детсадами, получением медицинской помощи. Людей пинают отсюда туда, оттуда туда. Все это абсолютная гуманитарная катастрофа, все брошены на произвол судьбы. И статуса здесь они никакого не получают. Некоторые, кто из Украины приезжает, и самые активные — получают статус вынужденного переселенца, но это буквально единицы»,— говорит руководитель «Гумсклада» Евгения Исаева.

Статус вынужденного переселенца в России — правовой статус, который предоставляется гражданам, вынужденным покинуть свое место жительства из-за неблагоприятных условий, например, военных действий, природных катастроф или других обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью. Его могут получить резиденты других государств, которые покинули свои страны из-за конфликтов или угрозы; люди без гражданства, также покинувшие место жительства по указанным причинам; и граждане России — по аналогичным причинам. Статус позволяет людям получить право на временное проживание, доступ к трудоустройству, местной медпомощи, образованию и др., а также финансовую помощь. Чтобы стать признанным вынужденным переселенцем, нужно обратиться в МФЦ и доказать, что были обстоятельства, вынуждающие к переселению. Рассматривают заявление от нескольких недель до нескольких месяцев.

Обращаться к государству для получения этого статуса курянам первой предложила юрист петербургского благотворительного фонда «Теплый дом» Елена Сорокина. Она рассказала, что переселенцы из Курской области могут добиться жилищного сертификата, по которому смогут получить субсидию на покупку квартиры, если потеряли жилье из-за ЧС. Но условием для этого являются регистрация на территории ЧС и доказательство, что постоянного и единственного жилья у семьи больше нет. Для его получения куряне обращаются в Минстроительства своей области.

С августа в «Теплый дом» обратилось 18 семей из Курской области, рассказала «Ъ-СПб» руководитель социальной службы фонда Дарья Нечайкина. Из них лишь одна семья смогла получить статус вынужденных переселенцев, но остальным семьям этого сделать не удалось.

«Это не такое простое дело. Оказалось, что никто в госорганизациях не знает, как это делается. И сейчас приостановили этот процесс и людям не дают никакого ответа, даже тем, кто подал документы на статус,— делятся в «Теплом доме».— Официально город никакую поддержку семьям не оказывает. Беженцы приезжают сами: куда могут, туда устраиваются. А со статусом все печально».

В основном же «Теплый дом» занимается психологической и адаптационной помощью курянам. «Психологическое состояние сложное: люди приезжают, ждут, когда они уедут обратно, ситуация не нормализуется. У кого-то есть родственники, которые остались там, и связи с ними нет, и судьба их неизвестна. Сложные истории. У кого-то есть опыт прямо сложный, как они оттуда выбирались. И у людей можно диагностировать посттравматическое стрессовое расстройство»,— рассказала госпожа Нечайкина. В том числе фонд занимается адаптацией детей в Петербурге, так как куряне учились онлайн, а теперь им сложно сейчас перестраиваться и вливаться в учебный процесс и в коллектив. Сейчас задача «Теплого дома» — облегчить этот процесс.

Приехавшие просили помочь не столько юридически, потому что эти тонкости начали обсуждаться уже после того, как куряне закрыли первые потребности в размещении. В первую очередь люди просили вещевую поддержку: они снимают жилье, где нет подушек, одеял, мало посуды, а с обустройством сложно.

Со стороны бизнеса и населения помощь с размещением жителей приграничных регионов в Петербурге оказала гуманитарная кампания #яПомогаю, которую проводил сервис «Авито». На платформе были доступны бесплатное жилье и вакансии с проживанием. Город стал вторым по количеству предложений жилья для курян после Москвы. Квартиры предоставлялись самими владельцами по их желанию, потому срок безвозмездной аренды зависит от каждого конкретного предложения, уточнили в «Авито».

На сайте неравнодушные разместили 156 объявлений о безвозмездной аренде в регионе, рассказала «Ъ-СПб» пиар-лид проекта Екатерина Архипова. Около 10 семей уже воспользовались этой возможностью.

Как рассказали «Ъ-СПб» волонтеры нескольких фондов, все они действуют вместе и отправляют курян друг к другу, если кто-то профилируется на чем-то больше. Многие из организаций, которые помогают беженцам, отмечают работу благотворительных магазинов «Спасибо!», которые предоставляют нуждающимся одежду, обувь и предметы быта в центры выдачи. Эту одежду они, в свою очередь, получают в их точках, раскиданных по городу, которые работают в том числе и в формате секонд-хенда. Кроме того, одежду люди сдают в контейнеры «Спасибо!», расположенные в разных районах. Там принимают чистую женскую, мужскую и детскую одежду и обувь; игрушки (кроме мягких); книги в хорошем состоянии; столовую посуду и небольшие предметы интерьера; небольшие аксессуары.

При этом сразу в нескольких организациях высказывают предположение, что людей, приехавших в Петербург из приграничья, заметно больше. Многие из тех, кто приходит за помощью, говорят о том, что им стыдно обращаться за поддержкой и брать от других людей даже одежду.

Психологи, работающие с курянами, также отмечают, что беженцы чувствуют стыд и неловкость за то, что оказались в таком положении, хотя они в этом и не виноваты.

Ранее петербургское отделение партии «Яблоко» требовало от губернатора выделить из резервного фонда (50 млрд рублей, примерно треть из него ежегодно остается неизрасходованной) «маневренный фонд» на поселение беженцев из Курской области, а также помочь устроить детей в школы и сады, выдать беженцам временную регистрацию для оказания необходимой медпомощи и вести учет переселенцев. Как рассказал заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский (признан иностранным агентом), кроме сбора гуманитарных грузов, который приносят неравнодушные петербуржцы, не делается ничего, а волонтеры успевают только записывать людей в очередь на выдачу продуктов и прочих вещей.

На обращение к господину Беглову ответил вице-губернатор Алексей Корабельников. Тот ответил, что курянами занимается комитет по социальной политике, а на базе одного из госучреждений есть сбор гуманитарки. Благотворительную помощь и консультации на месте, заметил господин Корабельников, оказывают социально ориентированные НКО.

Массированная атака со стороны Украины на Курскую область началась утром 6 августа. Власти заявили, что под контролем Украины 28 населенных пунктов, в том числе станция Суджа — единственный вход для транзита российского газа в Европу. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область возросло до 219, среди них 11 детей. В пунктах временного размещения в регионе находятся 6908 человек, в том числе 1363 ребенка. Более 3,5 тыс. граждан обратились в Российский Красный Крест за помощью в поиске близких из Курской области. В Курской области действуют режим чрезвычайной ситуации федерального уровня реагирования и режим КТО. Из приграничных населенных пунктов эвакуировано более 120 тыс. из требуемых 180 тыс. человек.

Полина Пучкова