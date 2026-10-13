В Петербурге 15-летнего участника драки у ТРК «Сити Молл» отправили под домашний арест
13.10.2026, 14:20
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 15-летнего подростка, обвиняемого в хулиганстве после массовой драки у торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Мера пресечения будет действовать до 7 декабря, сообщили 13 октября в объединенной пресс-службе судов города.
Следствие настаивало на заключении подростка под стражу. Ходатайство об избрании наиболее строгой меры пресечения рассматривалось еще 10 октября, однако по просьбе защиты, которая указывала на необоснованность помещения несовершеннолетнего в СИЗО, срок его задержания продлили на 72 часа. В итоге суд отказал следователю и назначил домашний арест.
Еще трое 14-летних школьников, проходящих по делу, 10 октября получили запрет определенных действий до 7 декабря. Под стражу отправили только совершеннолетнего Ёкубжона Салимзоду.
По версии следствия, вечером 7 октября участники конфликта устроили драку возле ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Они применяли силу и угрожали потерпевшим пистолетом. При этом у последних, по данным следствия, были мачете. Одному из избитых потребовалась медицинская помощь.
Кроме того, как утверждает следствие, компания подростков вела себя вызывающе и внутри торгового комплекса.