В Петербурге 15-летнего участника драки у ТРК «Сити Молл» отправили под домашний арест

Следствие настаивало на заключении подростка под стражу. Ходатайство об избрании наиболее строгой меры пресечения рассматривалось еще 10 октября, однако по просьбе защиты, которая указывала на необоснованность помещения несовершеннолетнего в СИЗО, срок его задержания продлили на 72 часа. В итоге суд отказал следователю и назначил домашний арест.