В Петербурге по делу о массовой драке у ТРК задержали шестерых подростков и 18-летнего

В Санкт-Петербурге задержали шестерых подростков в возрасте 14–15 лет и 18-летнего молодого человека по делу о хулиганстве с применением оружия. Поводом стала массовая потасовка возле торгово-развлекательного комплекса в Приморском районе, произошедшая вечером 7 октября. Об этом 9 октября сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.