В Петербурге по делу о массовой драке у ТРК задержали шестерых подростков и 18-летнего
09.10.2026, 12:46
В Санкт-Петербурге задержали шестерых подростков в возрасте 14–15 лет и 18-летнего молодого человека по делу о хулиганстве с применением оружия. Поводом стала массовая потасовка возле торгово-развлекательного комплекса в Приморском районе, произошедшая вечером 7 октября. Об этом 9 октября сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, во время конфликта участники угрожали оппонентам предметом, похожим на пистолет, и применяли физическую силу. Одному из потерпевших потребовалась медицинская помощь. По сообщениям СМИ, участники потасовки также использовали клинок и огнетушитель.
Как установили следователи, незадолго до драки молодые люди находились внутри торгового комплекса, где демонстрировали окружающим предметы, похожие на пистолет, и устраивали потасовки между собой.
«Незадолго до произошедшего фигуранты находились в самом торговом центре и вели себя вызывающе, беспричинно демонстрируя окружающим предметы, похожие на пистолет, и устраивая потасовки между собой», — говорится в сообщении СК Петербурга.
Среди задержанных — 18-летний молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности. Следователи проводят необходимые действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время суд должен избрать задержанным меры пресечения.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Приморском районе Петербурга произошла массовая драка подростков.