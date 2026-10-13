Глава Минтранса Никитин рассказал Путину о детских тарифах в такси
Минтранс внесет в Госдуму законопроект о тарифах на детские поездки в такси
13.10.2026, 14:18
Министр транспорта Андрей Никитин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что до конца года в Госдуму внесут законопроект о формировании тарифов на перевозки пассажиров с детьми.
«Есть болезненная история — это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с "Яндексом" эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить», — сказал господин Никитин во время встречи с президентом (цитата по сайту Кремля).
Речь идет о пилотном проекте в Уфе, который Минтранс реализует совместно с «Яндексом» и Минсоцзащиты Башкирии. Многодетным семьям предоставляются скидки в 30% на поездки с детьми. По итогам Минтранс рассмотрит возможность расширить проект на другие регионы.
Разработку законопроекта о формировании тарифов на перевозки пассажиров с детьми Минтранс анонсировал в конце июля. Тогда сообщалось, что документ находится на согласовании с заинтересованными органами власти. В ведомстве отмечали, что совместно с «Яндекс Такси» разрабатывают дорожную карту, чтобы услуга такси стала дешевле для многодетных семей.