Минтранс решил сделать поездки в такси для семей с детьми дешевле

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Минтранса снизить стоимость поездок в такси для семей с детьми соответствует общей стратегии ведомства по внедрению политики «семейноцентричности» в развитие транспортной отрасли. Эти методические рекомендации, утвержденные в октябре 2025 года, включают создание комфортной среды для пассажиров с детьми, что подразумевает, например, установку детских кресел в автобусах и оборудование вокзалов и аэропортов специальными парковочными местами. Кроме того, Минтранс активно работает над механизмами поддержки семей с детьми, пользующихся услугами такси, привлекая к этому администрацию президента. Этот приоритет также прослеживается в предложении Общероссийского объединения пассажиров распространить 50-процентную скидку на авиаперелеты для детей до 12 лет без сопровождения взрослых, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи.

Проблема доступности такси для семей с детьми не нова. Депутаты Госдумы отмечали, что при заказе такси с детскими креслами цена выше, и это вынуждает родителей переплачивать, несмотря на приоритетность вопросов демографии. Также существует сложность с перевозкой нескольких детей из-за невозможности размещения большого количества удерживающих устройств в стандартных автомобилях такси, что ставит под вопрос соответствие таких поездок требованиям безопасности.

Закон о такси (580-ФЗ), вступивший в силу в сентябре 2023 года, изначально вызвал много критики из-за ужесточения требований к перевозчикам, что привело к росту затрат участников рынка и увеличению стоимости услуг. Депутаты Госдумы, например Дмитрий Гусев, предлагали корректировать этот закон. Общественный совет при Минтрансе подтвердил, что нормы закона привели к уходу части самозанятых водителей в теневой сектор из-за слишком жестких требований, таких как ежедневные медицинские освидетельствования и техосмотры. Это усложнило адаптацию рынка и могло повлиять на общую доступность услуг такси.