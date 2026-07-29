Минтранс решил сделать поездки в такси для семей с детьми дешевле
Министерство транспорта России разрабатывает законодательные поправки и дорожную карту для снижения стоимости поездок в такси для семей с детьми. В ведомстве заявили «РИА Новости» о подготовке изменений в закон о такси, которые должны регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Проект документа сейчас согласуется с профильными государственными органами. Работа над дорожной картой ведется совместно с «Яндекс Такси».
С 1 июня 2026 года в Уфе запущен пилотный проект, предоставляющий скидку 30% на детские поездки многодетным семьям. Эксперимент реализуется при участии Минтранса РФ, «Яндекс Такси» и регионального министерства семьи. По итогам тестирования в Уфе будет принято решение о возможности распространения льготного режима на другие регионы России.
Решение Минтранса снизить стоимость поездок в такси для семей с детьми соответствует общей стратегии ведомства по внедрению политики «семейноцентричности» в развитие транспортной отрасли. Эти методические рекомендации, утвержденные в октябре 2025 года, включают создание комфортной среды для пассажиров с детьми, что подразумевает, например, установку детских кресел в автобусах и оборудование вокзалов и аэропортов специальными парковочными местами. Кроме того, Минтранс активно работает над механизмами поддержки семей с детьми, пользующихся услугами такси, привлекая к этому администрацию президента. Этот приоритет также прослеживается в предложении Общероссийского объединения пассажиров распространить 50-процентную скидку на авиаперелеты для детей до 12 лет без сопровождения взрослых, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи.
Проблема доступности такси для семей с детьми не нова. Депутаты Госдумы отмечали, что при заказе такси с детскими креслами цена выше, и это вынуждает родителей переплачивать, несмотря на приоритетность вопросов демографии. Также существует сложность с перевозкой нескольких детей из-за невозможности размещения большого количества удерживающих устройств в стандартных автомобилях такси, что ставит под вопрос соответствие таких поездок требованиям безопасности.
Закон о такси (580-ФЗ), вступивший в силу в сентябре 2023 года, изначально вызвал много критики из-за ужесточения требований к перевозчикам, что привело к росту затрат участников рынка и увеличению стоимости услуг. Депутаты Госдумы, например Дмитрий Гусев, предлагали корректировать этот закон. Общественный совет при Минтрансе подтвердил, что нормы закона привели к уходу части самозанятых водителей в теневой сектор из-за слишком жестких требований, таких как ежедневные медицинские освидетельствования и техосмотры. Это усложнило адаптацию рынка и могло повлиять на общую доступность услуг такси.