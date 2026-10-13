В Далматовском округе в ДТП погиб водитель

По предварительным данным, ранним утром 12 октября 26-летний водитель Lada Priora двигался по дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате ДТП водитель погиб на месте, его 24-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами. Установлено, что находившиеся в салоне отечественного автомобиля не были пристегнуты.