В Таганроге заведующего отделением больницы Юрия Патикина осудили за взятки

Приговор был вынесен 9 октября 2026 года. Суд признал Патикина виновным по 17 эпизодам получения взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ), в том числе по трем эпизодам в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как установлено в суде, заведующий отделением и лечащий врач получал деньги от родственников пациентов за продление пребывания в стационаре, включая отделение сестринского ухода. В частности, Патикин подписывал направления, на основании которых врачебная комиссия рассматривала вопрос о дальнейшем нахождении пациентов в больнице. Общая сумма взяток составила более 1,5 млн руб.