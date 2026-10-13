В Таганроге заведующего отделением больницы Юрия Патикина осудили за взятки
13.10.2026, 13:18
Таганрогский городской суд приговорил заведующего отделением городской больницы № 3 Юрия Патикина к восьми годам лишения свободы за получение взяток от родственников пациентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Приговор был вынесен 9 октября 2026 года. Суд признал Патикина виновным по 17 эпизодам получения взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ), в том числе по трем эпизодам в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как установлено в суде, заведующий отделением и лечащий врач получал деньги от родственников пациентов за продление пребывания в стационаре, включая отделение сестринского ухода. В частности, Патикин подписывал направления, на основании которых врачебная комиссия рассматривала вопрос о дальнейшем нахождении пациентов в больнице. Общая сумма взяток составила более 1,5 млн руб.
Подсудимый не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Он подтвердил факт получения денег, но не согласился с квалификацией своих действий как взяточничества.
По совокупности преступлений суд назначил заведующему отделения восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тыс. руб. Кроме того, Патикину запретили на четыре года и шесть месяцев заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в учреждениях здравоохранения.
Приговор не вступил в законную силу. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в декабре Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Краснодаре, смягчил приговор бывшему заведующему отделения больницы в Таганроге Юрию Патикину, осужденному за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Согласно данным картотеки Таганрогского городского суда, всего в отношении медработника рассмотрено уже четыре дела по обвинению в получении взятки.