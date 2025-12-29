Суд смягчил наказание осужденному за взятки завотделения таганрогской больницы

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Краснодаре, смягчил приговор бывшему заведующему отделения больницы в Таганроге Юрию Патикину, осужденному за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Кассационное определение опубликовано в картотеке суда.

Юрий Патикин был осужден в июне 2025 года Таганрогским городским судом. По версии следствия, он получал взятки за то, что продлевал пациентке срок госпитализации. Общая сумма взятки составила 81 тыс. руб. Как следует из материалов суда, Патикину назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима. Также он был лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на три года.

Кассационный суд изменил приговор, исключив из него дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Кроме того, инстанция отменила часть приговора, касающуюся режима колонии и зачета времени содержания под стражей в срок наказания. Дело в этой части направлено на новое рассмотрение в Таганрогский городской суд.

Согласно данным картотеки Таганрогского городского суда, всего в отношении медработника рассмотрено уже четыре дела по обвинению в получении взятки.

Константин Соловьев