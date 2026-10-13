Национальный центр подготовки сборных России по футболу могут разместить в Сочи
13.10.2026, 13:16
В Сочи состоялось совещание, посвященное возможному размещению Национального центра подготовки сборных команд России по футболу. Участники рассмотрели варианты предоставления земельных участков Российскому футбольному союзу для строительства спортивного объекта. Об этом сообщили в администрации города.
Совещание прошло под председательством статс-секретаря — заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Ольги Гатаговой. В нем также принял участие глава Сочи Андрей Прошунин.
В настоящее время специалисты проводят экологическое обследование территорий, которые могут подойти для размещения центра. Завершить эту работу планируют к концу 2026 года.
По словам Андрея Прошунина, Сочи подходит для проведения круглогодичных тренировок благодаря своим геоклиматическим особенностям. Глава города отметил, что в зимний период на курорте сохраняется теплая погода, что позволяет организовывать подготовку по летним видам спорта в течение всего года.
«В этих условиях для российских футбольных клубов очевидна экономическая и логистическая целесообразность проведения сборов именно в Сочи, а не за рубежом»,— заявил господин Прошунин.
Он также сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина организовано межведомственное взаимодействие по этому вопросу. Городские власти оказывают содействие в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством.
В Сочи уже работает федеральная спортивная база «Юг-Спорт», где сборные команды России по различным дисциплинам проходят подготовку круглый год. В инфраструктуру комплекса входят тренировочные залы, в том числе для занятий тяжелой атлетикой, стадионы для проведения соревнований и медицинский центр. Также на базе имеются другие объекты, необходимые для организации тренировочного процесса.
Вопрос о размещении Национального центра подготовки сборных команд России по футболу находится на этапе рассмотрения возможных земельных участков и экологического обследования территорий.