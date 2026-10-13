Национальный центр подготовки сборных России по футболу могут разместить в Сочи

В Сочи уже работает федеральная спортивная база «Юг-Спорт», где сборные команды России по различным дисциплинам проходят подготовку круглый год. В инфраструктуру комплекса входят тренировочные залы, в том числе для занятий тяжелой атлетикой, стадионы для проведения соревнований и медицинский центр. Также на базе имеются другие объекты, необходимые для организации тренировочного процесса.