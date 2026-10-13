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Кубань-ЧерноморьеНовости компаний

Банк Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,2 раза

13.10.2026, 13:32
Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 9 месяцев 2026 года вырос в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.10.2026 года составил 86,9 млрд рублей. Всего за 8 месяцев текущего года банк выдал автокредитов на сумму 36,4 млрд рублей.

Предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Реклама.
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