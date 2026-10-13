В Петербурге в 2027 году построят четыре улицы и площадь для подъезда к терминалу ВСМ
В частности, власти построят привокзальную площадь на Лиговском проспекте
13.10.2026, 12:39
В Санкт-Петербурге в 2027 году планируют построить и продлить несколько улиц, а также обустроить привокзальную площадь для обеспечения подъездов к будущему терминалу высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Работы предусмотрены адресной инвестиционной программой города.
В частности, в планах на 2027 год — строительство привокзальной площади на Лиговском проспекте и Военной улицы, продление Днепропетровской улицы, а также пробивка Миргородской улицы. Эти проекты представили на заседании правительства Санкт-Петербурга.
Общий объем адресной инвестиционной программы на 2027 год составит 236,8 млрд рублей. Из них 108 млрд рублей, или около 46%, направят на развитие транспортной системы города.
Накануне на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства также представили участки, которые готовят для строительства ВСМ. Территории общей площадью более 19 тыс. кв. м планируют передать РЖД.
Железнодорожная компания должна будет ежегодно перечислять в городской бюджет 458 тыс. рублей, а впоследствии безвозмездно передать полученные объекты в собственность Санкт-Петербурга.