В Свердловской области с ноября повысят плату за детские сады на 4%

«Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, повысить с 1 ноября 2026 года на 4% размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»,— говорится в документе.