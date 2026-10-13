В Свердловской области с ноября повысят плату за детские сады на 4%
13.10.2026, 14:20
В Свердловской области с 1 ноября максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных детских садах увеличится на 4%. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, повысить с 1 ноября 2026 года на 4% размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»,— говорится в документе.
Итоговый размер платы будет зависеть от муниципалитета, возраста ребенка и продолжительности его пребывания в дошкольной группе.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяну Савинову.