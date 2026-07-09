Круглосуточные группы могут появиться в свердловских детсадах

В Свердловской области предложили вернуть круглосуточные группы в детских садах. С такой инициативой к председателю законодательного собрания региона Людмиле Бабушкиной обратились участницы форума «Женщины-предприниматели».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Женщина работодатель, занимающаяся бизнесом, иногда вынуждена выезжать на какие-то симпозиумы, форумы. Если семья неполная, она не может с кем-то оставить ребенка. Круглосуточные группы, как раньше были, помогли бы в решении многих вопросов»,— отметила Людмила Бабушкина в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

Инициативу председатель Заксобрания поддержала и заявила, что намерена заняться ее продвижением в регионе. «Это же было когда-то и очень помогало женщинам, когда они не могли с кем-то оставить ребенка. Мы будем это продвигать»,— сказала госпожа Бабушкина.

Полина Бабинцева