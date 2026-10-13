Десять уголовных дел о незаконной охоте возбудили в Удмуртии

Сотрудники охотнадзора Удмуртии с начала 2026 года провели более 2 тыс. рейдов, по итогам которых возбудили 253 дела об административных правонарушениях и десять уголовных дел о незаконной охоте. Об этом сообщили минприроды Удмуртии.