Десять уголовных дел о незаконной охоте возбудили в Удмуртии
Охотнадзор провел более 2 тыс. рейдов и изъял 11 единиц оружия
13.10.2026, 12:28
Сотрудники охотнадзора Удмуртии с начала 2026 года провели более 2 тыс. рейдов, по итогам которых возбудили 253 дела об административных правонарушениях и десять уголовных дел о незаконной охоте. Об этом сообщили минприроды Удмуртии.
У нарушителей изъяли 11 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 122 патрона и пять рамочных капканов. Шесть граждан лишили права охоты.
Лицам, причинившим ущерб охотничьим ресурсам, предъявили исковые требования на сумму более 7 млн руб.
Значительную часть рейдов сотрудники охотнадзора провели совместно с представителями правоохранительных органов, общественными инспекторами и работниками охотхозяйств.
За нарушение правил охоты гражданам грозит штраф до 4 тыс. руб. с конфискацией орудий охоты или без нее либо лишение права охоты на срок до двух лет.