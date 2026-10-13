На строительство школы в Ижевске направят часть федеральных средств

Правительство России направит более 1,2 млрд руб. на строительство образовательных учреждений в Удмуртии, Красноярском крае и Свердловской области. В Ижевске средства предусмотрены на строительство школы на 1,1 тыс. учеников. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.