На строительство школы в Ижевске направят часть федеральных средств
На школу на 1,1 тыс. мест в Ижевске выделят федеральное финансирование
13.10.2026, 12:13
Правительство России направит более 1,2 млрд руб. на строительство образовательных учреждений в Удмуртии, Красноярском крае и Свердловской области. В Ижевске средства предусмотрены на строительство школы на 1,1 тыс. учеников. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Финансирование также пойдет на возмещение затрат на строительство школы на 1,28 тыс. мест в жилом районе Мичуринский в Красноярске и строительство детского сада на 350 мест с ясельными группами в Кировском районе Екатеринбурга.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко контролировать своевременное финансирование и соблюдение сроков реализации всех запланированных мероприятий.