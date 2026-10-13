Промышленное производство в Дагестане выросло на 9,4% за восемь месяцев

Вместе с тем ряд направлений обрабатывающей промышленности показал снижение. Производство одежды сократилось на 23,3%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 15,4%, прочих готовых изделий — на 14,4%, текстильных изделий — на 11,3%. Выпуск мебели уменьшился на 11%, продукции деревообработки — на 8,2%, электрического оборудования — на 8%, химических веществ и химических продуктов — на 5,8%. Производство напитков снизилось на 3%.