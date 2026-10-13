Промышленное производство в Дагестане выросло на 9,4% за восемь месяцев
13.10.2026, 11:49
Промышленное производство в Дагестане в январе—августе 2026 года увеличилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Дагестанстата об индексах промышленного производства, которые проанализировал «Ъ-Кавказ».
В августе промышленный выпуск в республике оказался на 17,1% выше, чем в том же месяце 2025 года. Однако по сравнению с июлем 2026 года показатель снизился на 10,4%. Таким образом, годовая динамика оставалась положительной, но за месяц индекс промышленного производства уменьшился.
Наиболее заметный рост за восемь месяцев зафиксирован в энергетике. Индекс производства, передачи и распределения электроэнергии составил 147,5% к январю—августу прошлого года, что соответствует увеличению на 47,5%. В целом в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха показатель вырос на 41,4%.
В обрабатывающей промышленности индекс производства за январь—август увеличился на 3,5%. Самую высокую динамику среди представленных направлений показало производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — рост составил 44,4%. Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 36%, резиновых и пластмассовых изделий — на 29,1%.
Положительную динамику также продемонстрировали производство бумаги и бумажных изделий, где индекс достиг 114,6%, кожаных изделий — 111,4%, пищевых продуктов — 108,8%, прочей неметаллической минеральной продукции — 107,2%. Это соответствует увеличению выпуска на 14,6%, 11,4%, 8,8% и 7,2% соответственно.
Вместе с тем ряд направлений обрабатывающей промышленности показал снижение. Производство одежды сократилось на 23,3%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 15,4%, прочих готовых изделий — на 14,4%, текстильных изделий — на 11,3%. Выпуск мебели уменьшился на 11%, продукции деревообработки — на 8,2%, электрического оборудования — на 8%, химических веществ и химических продуктов — на 5,8%. Производство напитков снизилось на 3%.
В добыче полезных ископаемых индекс за восемь месяцев составил 88,9% к аналогичному периоду прошлого года, то есть сократился на 11,1%. В том числе добыча прочих полезных ископаемых уменьшилась на 4,8%, а индекс предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых составил 80,5%, что соответствует снижению на 19,5%.
В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений промышленный индекс составил 95% к январю—августу 2025 года, снизившись на 5%. Внутри этого направления индекс сбора, обработки и утилизации отходов, а также обработки вторичного сырья достиг 90,4%, а забора, очистки и распределения воды — 95,7%.