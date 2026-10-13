В Ярославской области подорожали образование и железнодорожные билеты

Среди продуктов заметнее всего выросли цены на яйца — на 5,8%. Стоимость проезда в плацкартных вагонах поездов дальнего следования увеличилась на 17,7%, услуг высшего образования — на 16,8%. Стоимость услуг дошкольного воспитания увеличилась на 11,8%. В сегменте непродовольственных товаров бензин АИ-95 подорожал на 3,3%.