В Ярославской области подорожали образование и железнодорожные билеты
13.10.2026, 11:33
Потребительские цены в Ярославской области в сентябре 2026 года выросли на 0,5% по сравнению с августом. Такие данные приводит Ярославльстат.
Продовольственные товары подешевели на 0,1%, непродовольственные подорожали на 0,8%, платные услуги — на 1%.
Среди продуктов заметнее всего выросли цены на яйца — на 5,8%. Стоимость проезда в плацкартных вагонах поездов дальнего следования увеличилась на 17,7%, услуг высшего образования — на 16,8%. Стоимость услуг дошкольного воспитания увеличилась на 11,8%. В сегменте непродовольственных товаров бензин АИ-95 подорожал на 3,3%.
Снижение цен отмечено на плодоовощную продукцию, экскурсионные услуги и услуги гостиниц. По отношению к декабрю 2025 года индекс потребительских цен составил 105%.