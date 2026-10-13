В Сочи и Сириусе запустили сеть 5G

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам разрешила операторам использовать для 5G частоты, выделенные под LTE, и имеющееся оборудование. С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года. Ожидается, что сначала сети пятого поколения появятся в городах с населением более 1 млн человек, а затем их покрытие будет расширяться в течение трех лет.