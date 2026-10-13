В Сочи и Сириусе запустили сеть 5G
13.10.2026, 11:21
В Сочи на частотах 2100 МГц, используемых для связи LTE, запустили сеть пятого поколения (5G). Курорт стал четвертым городом Краснодарского края, где заработала сеть нового стандарта. В сентябре ее запустили в Краснодаре, Новороссийске и Анапе, сообщает пресс-служба МТС.
По данным компании, сеть доступна в десяти локациях Большого Сочи, преимущественно в Центральном районе и федеральной территории Сириус. В частности, сигнал 5G появился в районе железнодорожного вокзала Сириуса, на территориях филиала Российского университета дружбы народов и Центрального стадиона, а также на отдельных участках Курортного проспекта.
Для развертывания сети используются частоты LTE, что позволяет задействовать один частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений без строительства отдельной инфраструктуры. По словам директора МТС в Краснодарском крае Сергея Ласкавого, перед запуском компания модернизировала более 2 тыс. базовых станций и увеличила пропускную способность транспортной сети.
Ранее Государственная комиссия по радиочастотам разрешила операторам использовать для 5G частоты, выделенные под LTE, и имеющееся оборудование. С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года. Ожидается, что сначала сети пятого поколения появятся в городах с населением более 1 млн человек, а затем их покрытие будет расширяться в течение трех лет.