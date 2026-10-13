Прокуратура отсудила у Фроловского района 28 гектаров леса
13.10.2026, 11:30
Фроловский городской суд признал недействительным договор аренды земель лесного фонда, заключенный администрацией муниципального района с местным жителем. Участок площадью более 28 га возвращается в федеральную собственность сообщила пресс-служба прокуратуры.
Как следует из материалов проверки, в мае 2025 года администрация Фроловского муниципального района заключила с местным жителем договор аренды земельного участка площадью свыше 28 га. Выяснилось, что участок был сформирован из земель лесного фонда, которые в силу ст. 8 Лесного кодекса РФ находятся в федеральной собственности и не могут быть переданы в распоряжение муниципальных органов власти.
«Распоряжение землями лесного фонда, находящимися в федеральной собственности, полностью исключено из компетенции органов местного самоуправления»,— отметили в прокуратуре.
По результатам проверки Фроловская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора аренды недействительным и применении последствий ничтожности сделки. Фроловский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме: договор признан недействительным, участок изъят из незаконного владения и подлежит возврату в собственность государства. Решение является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.