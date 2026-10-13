Прокуратура отсудила у Фроловского района 28 гектаров леса

Как следует из материалов проверки, в мае 2025 года администрация Фроловского муниципального района заключила с местным жителем договор аренды земельного участка площадью свыше 28 га. Выяснилось, что участок был сформирован из земель лесного фонда, которые в силу ст. 8 Лесного кодекса РФ находятся в федеральной собственности и не могут быть переданы в распоряжение муниципальных органов власти.