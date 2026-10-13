Волгоградская область поставила мототехнику для Южного военного округа

В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и врио командующего ЮВО Владимир Кочетков. Господин Бочаров заявил, что регион продолжит выполнять задачи, поставленные Минобороны, отметив, что поддержка военнослужащих и их семей остается «абсолютным приоритетом». Владимир Кочетков, выступая от имени командующего ЮВО Сергея Медведева, поблагодарил волгоградские власти за оперативность реагирования на запросы командиров частей. Параллельно в регионе развивается система реабилитации ветеранов боевых действий, включающая более 50 мер поддержки для участников СВО и их семей.