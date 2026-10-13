Волгоградская область поставила мототехнику для Южного военного округа
13.10.2026, 11:19
Волгоградская область передала в зону проведения специальной военной операции (СВО) очередную партию моторизованной техники. Груз, включающий свыше 150 единиц мототехники и бронеавтомобили, передан представителям Южного военного округа (ЮВО).
Как сообщили в региональной администрации, в состав груза вошли 100 электромотоциклов с влагозащитой, 50 легких мотоциклов, пять квадроциклов и два бронированных автомобиля Ford Transit. Техника предназначена для пересеченной местности и логистических нужд. Передача спецгруза состоялась на базе центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб».
В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и врио командующего ЮВО Владимир Кочетков. Господин Бочаров заявил, что регион продолжит выполнять задачи, поставленные Минобороны, отметив, что поддержка военнослужащих и их семей остается «абсолютным приоритетом». Владимир Кочетков, выступая от имени командующего ЮВО Сергея Медведева, поблагодарил волгоградские власти за оперативность реагирования на запросы командиров частей. Параллельно в регионе развивается система реабилитации ветеранов боевых действий, включающая более 50 мер поддержки для участников СВО и их семей.