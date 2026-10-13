Politico: Трамп может лишить Украину доступа к Starlink

Украинский президент Владимир Зеленский рискует спровоцировать Вашингтон, цитирует издание бывшего британского дипломата Тима Уилласи-Уилси. По его словам, Дональд Трамп может лишить Украину «жизненно важной поддержки со стороны американской разведки или оказать давление на Илона Маска с целью отключения интернет-сервисов Starlink».