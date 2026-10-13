Politico: Трамп может лишить Украину доступа к Starlink
13.10.2026, 10:54
Власти Украины не выказывают готовности прислушаться к требованиям президента США прекратить удары по российским объектам энергетики. Это может подтолкнуть Дональда Трампа к решению лишить Киев доступа к разведданным, пишет Poliltico.
Украинский президент Владимир Зеленский рискует спровоцировать Вашингтон, цитирует издание бывшего британского дипломата Тима Уилласи-Уилси. По его словам, Дональд Трамп может лишить Украину «жизненно важной поддержки со стороны американской разведки или оказать давление на Илона Маска с целью отключения интернет-сервисов Starlink».
«Зеленский, возможно, недооценивает, "насколько опасен раненый Трамп" (из-за внутриполитической борьбы. — Ъ) для Украины», — добавил собеседник издания.
В выходные президент США прокомментировал сделку о поставках российского ДТ на мировой рынок. Он сказал, что президент России «высвобождает много нефти для всего мира» и делает это «по очень низкой цене». Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин более заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, чем Владимир Зеленский.