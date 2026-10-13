В Саратовской области отремонтировали дороги к усадьбе Нарышкиных в Падах

Указанные трассы, по словам представителей миндора, имеют значение для развития туризма, так как ведут к старинной усадьбе Нарышкиных в Падах. Поселение было основано в 1721 году как имение крепостных крестьян этого рода. В имении бывал композитор Сергей Рахманинов. Сегодня в здании бывшей метеостанции, являющейся памятником архитектуры конца XIX века, размещен краеведческий музей с коллекцией более 2 тыс. экспонатов. В селе также действуют санаторий и Дом культуры. В прошлом году в рамках того же нацпроекта было отремонтировано 5,7 км участка дороги «с. Пады — ст. Пады».