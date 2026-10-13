В Саратовской области отремонтировали дороги к усадьбе Нарышкиных в Падах
Поселение было основано в 1721 году как имение крепостных крестьян этого рода
13.10.2026, 10:58
В Балашовском районе завершился ремонт дорог, ведущих к усадьбе Нарышкиных в селе Пады. Всего в 2026 году в муниципалитете сдали четыре дорожных объекта протяженностью более 46 км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Саратовской области.
Специалисты ведомства осмотрели завершенные участки. Особое внимание чиновники уделили дорогам «Автоподъезд к п. Октябрьский» (протяженность — 19,2 км) и «с. Пады — ст. Пады» (участок протяженностью 3,7 км отремонтировано в текущем году). Эти трассы связывают пять населенных пунктов — Заречное, Репную Вершину, Октябрьский, Садовый и Пады — с районным центром.
Указанные трассы, по словам представителей миндора, имеют значение для развития туризма, так как ведут к старинной усадьбе Нарышкиных в Падах. Поселение было основано в 1721 году как имение крепостных крестьян этого рода. В имении бывал композитор Сергей Рахманинов. Сегодня в здании бывшей метеостанции, являющейся памятником архитектуры конца XIX века, размещен краеведческий музей с коллекцией более 2 тыс. экспонатов. В селе также действуют санаторий и Дом культуры. В прошлом году в рамках того же нацпроекта было отремонтировано 5,7 км участка дороги «с. Пады — ст. Пады».
В 2026 году также завершился ремонт автоподъезда к селу Лесное (15,3 км) и участка автодороги «Балашов — Ивановка» (более 8 км). Оба объекта обеспечивают выезд на федеральную трассу в направлении Воронежа.