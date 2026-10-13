Грузовик полностью охватило огнем на трассе в Ленобласти
13.10.2026, 09:48
Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся грузовик Scania. Пожар произошел утром 13 октября на Новоприозерском шоссе, сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».
Сигнал о возгорании на 19-м километре трассы поступил в 5:48. Во время движения грузовик охватило огнем полностью.
На место происшествия выезжала дежурная смена 100-й пожарной части районного отряда «Леноблпожспаса». По данным спасателей, в результате пожара никто не пострадал.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливает дознание МЧС Всеволожского района Ленинградской области.