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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Северо-Запад

Грузовик полностью охватило огнем на трассе в Ленобласти

13.10.2026, 09:48
Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся грузовик Scania. Пожар произошел утром 13 октября на Новоприозерском шоссе, сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».
Во Всеволожском районе загорелся грузовик, пострадавших нет

Во Всеволожском районе загорелся грузовик, пострадавших нет

ГКУ «Леноблпожспас»

Сигнал о возгорании на 19-м километре трассы поступил в 5:48. Во время движения грузовик охватило огнем полностью.
На место происшествия выезжала дежурная смена 100-й пожарной части районного отряда «Леноблпожспаса». По данным спасателей, в результате пожара никто не пострадал.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливает дознание МЧС Всеволожского района Ленинградской области.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор