В Петербурге полиция провела рейд по 15 барам и изъяла более 125 литров алкоголя
13.10.2026, 09:42
Полиция Санкт-Петербурга провела масштабный рейд по сети баров в девяти районах города. Силовики проверили 15 заведений, изъяли более 125 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции и доставили в отделы полиции 18 человек. Об этом 13 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как пишет «Фонтанка», речь идет о сети «Контакт Бар». Поводом для проверок стали многочисленные обращения жителей о происшествиях рядом с заведениями. С начала 2026 года полиция зарегистрировала 771 сообщение о различных инцидентах, включая шум, конфликты, драки, грабежи, избиения и повреждение припаркованных автомобилей.
По отдельным случаям проводились проверки, некоторые из них завершились задержаниями и возбуждением уголовных дел. Один из жителей описал происходящее рядом с баром словами: «Крики, как будто человека убивают». Предположительно, посетители заведения также повредили его автомобиль.
Во время рейда сотрудники полиции проверили 317 человек, включая работников заведений и посетителей. Среди них были 70 иностранных граждан.
«Особое внимание было уделено соблюдению требований законодательства при реализации алкогольной продукции. В результате из незаконного оборота изъято свыше 125 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции»,— подчеркнули в ГУ МВД.
В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение изъятой продукции и проверяют соблюдение требований законодательства при ее хранении и продаже.
По итогам мероприятий 18 человек доставили в отделы полиции. Всего выявили 11 административных правонарушений, большинство из которых связано с нарушением миграционного законодательства. Также зафиксированы нарушения в сфере предпринимательской деятельности.