В Петербурге полиция провела рейд по 15 барам и изъяла более 125 литров алкоголя

По отдельным случаям проводились проверки, некоторые из них завершились задержаниями и возбуждением уголовных дел. Один из жителей описал происходящее рядом с баром словами: «Крики, как будто человека убивают». Предположительно, посетители заведения также повредили его автомобиль.