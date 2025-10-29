Дональд Трамп согласился с невозможностью своего третьего срока

Президент Дональд Трамп в ходе брифинга на борту своего самолета по пути из Японии в Южную Корею, заявил, что законодательство США запрещает ему баллотироваться на третий срок. Он также добавил, что «не намерен оспаривать законные ограничения».

«У меня самые высокие рейтинги в опросах, но судя по тому, что я читал, мне, похоже, не разрешат баллотироваться, так что посмотрим, что будет... Очень жаль»,— цитирует президента США агентство.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал «противоречащим Конституции» третий президентский срок для Дональда Трампа. Теоретические же поправки в Конституцию для изменения этого положения «станет обременительным и растянутым на десятилетие процессом» из-за необходимости завоевания поддержки штатов и голосов в Конгрессе.

Влад Никифоров