Майк Джонсон: третий срок Трампа невозможен

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил против третьего президентского срока для Дональда Трампа, так как это «противоречит Конституции». Как сообщает AP, лидер республиканцев и один из ближайших сторонников Трампа в ходе пресс-конференции в Капитолии заявил, что «не видит пути для этого».

По словам Джонсона, вопрос третьего срока обсуждался с Трампом и «он понимает ситуацию». Конституционные ограничения, а именно 22-я поправка, не допускают третьего президентского срока. А изменение этого положения путем внесения новой поправки «станет обременительным и растянутым на десятилетие процессом» из-за необходимости завоевания поддержки штатов и голосов в Конгрессе.

В США летом этого года началась активная дискуссия о потенциальных претендентах на пост президента по итогам выборов-2028. Букмекерские конторы и социологи считают фаворитом вице-президента США Джей Ди Вэнса. В числе претендентов называют также госсекретаря Марко Рубио и Дональда Трампа-младшего.

Влад Никифоров