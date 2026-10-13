Над Краснодарским краем и другими российскими регионами уничтожили 604 дрона
13.10.2026, 09:12
В период с 20:00 12 октября до 8:00 13 октября над Краснодарским краем и другими российскими регионами уничтожили 604 украинских беспилотника. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны РФ.
За указанный временной промежуток о работе дежурных ПВО отчитались в Ростовской, Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Смоленской областях, Московском регионе, Ставропольском крае. Дроны сбили и над акваторией Азовского моря.