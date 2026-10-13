Над Ростовской областью, Азовским морем и другими регионами РФ уничтожили 604 дрона
13.10.2026, 09:02
С 20:00 12 октября до 8:00 13 октября над Ростовской областью, Азовским морем и другими регионами РФ уничтожили 604 беспилотника. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны.
О работе дежурных ПВО отчитались в Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Смоленской областях, Московском регионе, Ставропольском и Краснодарском краях. Дроны сбили и над акваторией Азовского моря.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», Дроны уничтожили в небе над Каменском-Шахтинским, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала. Будет уточняться.