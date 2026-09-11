Кае Каллас ищут крышу

10 сентября брюссельское издание Euractiv опубликовало франко-германский проект реформирования внешнеполитического аппарата ЕС. Франция и Германия предлагают начать обсуждение реформ до конца года. Документ предусматривает передачу Еврокомиссии значительной части функций Европейской службы внешних связей (EEAS), а также отказ от принципа консенсуса при принятии важных внешнеполитических решений. Если реформа состоится, она перераспределит влияние внутри ЕС в пользу Еврокомиссии и западноевропейских тяжеловесов, в первую очередь Германии и Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

«Европа должна объединиться для защиты своих интересов и ценностей во все более сложном мире, где происходят фундаментальные смещения центров силы»,— так в 2010 году обосновывала необходимость создания EEAS Кэтрин Эштон, первая глава ведомства. Теперь примерно по тем же основаниям внешнеполитическую службу ЕС могут расформировать. Это может стать одной из наиболее серьезных институциональных реформ в Евросоюзе с начала 2000-х годов.

Франция и Германия предлагают лидерам ЕС обсудить реформу внешнеполитических механизмов Евросоюза уже на декабрьском саммите ЕС, следует из документа, который опубликовало брюссельское издание Euractiv. Французские и германские власти предлагают включить в состав Еврокомиссии большинство подразделений EEAS. Это позволит Евросоюзу «быстрее и эффективнее реагировать на события в мире», отметили авторы документа.

О внешних связях Евросоюза принято говорить, что страны проводят «общую внешнюю политику и политику безопасности» — этот принцип был закреплен еще в Маастрихтском договоре в 1992 году. То есть страны-члены сохраняют самостоятельную внешнюю политику, но выступают сообща по ряду вопросов, если смогут единогласно принять решение и заключить межправительственное соглашение.

Именно поэтому должность верховного представителя по внешней политике и политике безопасности до сих пор стояла особняком. Это должно было подчеркнуть особый характер внешнеполитического досье. Ведь цели и задачи совместной внешней политики определяет Евросовет — лидеры стран-участниц. EEAS внешнеполитические решения самостоятельно не принимает, она готовит предложения и исполняет решения, согласованные странами.

Однако за полтора десятилетия работы EEAS выяснилось, что у нынешней системы есть несколько серьезных недостатков.

Во-первых, реализация многих внешнеполитических решений (например, подготовка пакета санкций) занимает долгое время и требует участия сотрудников различных ведомств. В 2025–2026 годах ЕС месяцами не мог согласовать ограничительные меры в отношении Израиля, после чего Франция и ее союзники решили действовать на национальном уровне.

Во-вторых, часть функций между EEAS и Еврокомиссией дублируется. В-третьих, при отсутствии реальных полномочий фигура главы внешнеполитического ведомства приобрела за эти годы непропорциональный политический вес.

Пересмотру полномочий может способствовать личная антипатия между нынешним председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой EEAS, бывшим премьером Эстонии Каей Каллас.

Еще одним радикальным изменением может стать сокращение права вето при принятии внешнеполитических решений — это предложение не вошло в документ, обнародованный Euractiv, но активно обсуждается в Брюсселе в последние недели.

В европейской практике есть решения и законы, которые можно принять простым большинством голосов или так называемым квалифицированным большинством: «за» должны быть 55% стран-членов, представляющих 65% населения. Решения в области единой внешней и оборонной политики в основном принимаются единогласно. Так были приняты и затем неоднократно продлевались санкции в отношении РФ. То, что у любой страны ЕС есть право вето, то есть возможность заблокировать это решение, отдав свой голос «против», в последние годы не раз позволяло менее крупным странам ЕС увязывать внешнюю политику и собственные интересы. Поэтому теперь группа стран, включая Францию и ФРГ, предлагают расширить во внешней политике круг тем, по которым будет достаточно большинства голосов.

Судя по тому, насколько активно в европейской прессе сейчас обсуждаются направления будущей реформы, за закрытыми дверями уже идет детальная ее проработка. Для реформы внешней политики Евросоюзу тоже предстоит еще добиться единогласной поддержки стран-участниц.

Галина Дудина