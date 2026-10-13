Торги по продаже долгостроя в Мотовилихе не состоялись
13.10.2026, 07:54
В Перми аукцион по продаже земельного участка с накренившимся долгостроем на ул. Ким, 14 был признан несостоявшимся. Об этом сообщается на сайте «Росэлторг». Как указано в протоколе, на участие в закупке не подано ни одной заявки.
Объект незавершенного строительства передавался в собственность с правом на земельный участок площадью 0,2 га. Разрешение на строительство действует до 15 мая 2027 года. Проектом предусмотрено строительство жилого дома на 112 квартир, высотой 16 этажей. Общая площадь долгостроя составляет 9 тыс. кв. м, жилая площадь — 5,6 тыс. кв. м.
Возведение дома на ул. Ким, 14 было начато в 2010 году застройщиком ООО «Инвестиционная компания “Город-строй”». В 2019 году объект внесли в реестр проблемных. В 2021 году права на достройку этого дома передали краевому фонду защиты прав дольщиков. По результатам обследования недостроя, проведенного фондом, были сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, указывающими на деформационные процессы. Тогда в региональном минстрое решили не завершать строительство дома, а дольщикам выплатить компенсации.
В октябре 2024 года краевое минимущество выдало «Фонду развития территорий» разрешение на завершение строительства. В региональном минстрое поясняли, что по состоянию на начало 2025 года фонд готовил документацию для продажи земельного участка и объекта на торгах. Инвестор, который приобретет имущество, самостоятельно примет решение о целесообразности завершения строительства дома.